السكة الحديد تعلن استعادة حركة القطارات على خط الإسكندرية- مطروح بشكل كامل عقب حادث القطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن نجاح الأطقم الفنية والهندسية التابعة لها في إعادة حركة القطارات على خط (محرم بك – مطروح) إلى طبيعتها، عقب الانتهاء من الاستعداد بالسكة وتسيير حركة القطارات، وذلك بعد حادث قطار رقم 1935 الذي وقع بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن هذا جاء بعد جهود مكثفة استمرت على مدار ساعات الليلة الماضية بمشاركة كافة القطاعات المعنية بالهيئة، وبإشراف من قيادات وزارة النقل.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد تابع ميدانيا إجراءات إدارة الأزمة وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه المواقف الطارئة.

وثمنت هيئة السكة الحديد الجهود التي بذلها المهندسين والفنيين والعمال، والذين تمكنوا بجهودهم المتواصلة من إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وإعادة الحركة على الخط، مجددة تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين في الحادث، داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

واعتذرت الهيئة للركاب عن تأخر المواعيد الخاصة بهم أو عدم وصولهم في المواعيد المقررة خلال فترة تأثر حركة القطارات بالحادث على خط (الإسكندرية – مطروح).