بلومبرج: مسئولون صينيون يشككون في إمكانية إتمام اتفاق تجاري طويل الأمد مع ترامب

شكَّك مسئولون صينيون في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري شامل وطويل الأمد مع الولايات المتحدة، حتى وإن كان الجانبان قاب قوسين أو أدني إلى توقيع اتفاق مبدئي، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وفي سياق نبأ نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، نقل "بلومبرج" عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها قولها: "بالرغم من الهدنة التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، يظل المسئولون الصينيون متخوفون من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة وغير متوقعة"، حيث يتخوف بعضهم من احتمالات تراجع ترامب في أي وقت عن توقيع المرحلة الأولية من الاتفاق المزمع إتمامه بين البلدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس أنه ما زال يأمل في توقيع اتفاق تجاري مع الصين خلال الأسابيع المقبلة بالرغم من إلغاء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ"آبيك"، التي كان من المفترض أن يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جين بينج في تشيلي خلال منتصف الشهر المقبل، التي أعلن رئيسها سيباستيان بينييرا أمس أنها لن تنظمه بسبب الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الصينية اليوم تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين في شهر أكتوبر لأدنى مستوياته خلال 8 أشهر، عاكسة مؤشرات مقلقة بشأن التأثير السلبي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وبحسب البيانات، هبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي –المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء نشاط التصنيع في البلاد- ليصل إلى 49.3 خلال أكتوبر مقارنة ب 49.8 في الشهر السابق له، حيث أن بقاء المؤشر دون مستوى 50 نقطة لأكثر من 6 أشهر متتالية يعكس تدهور مناخ الأعمال في البلاد رغم محاولات الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.