الإمارات تسجل 5 وفيات و1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 495 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1121 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 132 ألفا و629 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن 1295 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 128 ألفا و902 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 144 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.