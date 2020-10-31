حبس صاحب محل موبايلات لاتهامه بقتل لاعب ملاكمة في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز في الإسكندرية، حبس صاحب محل "موبايلات"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل لاعب ملاكمة، أثناء دفاعه عن نجلة شقيقته، عقب معاكستها في الشارع، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان، بعد تشريحه، وإفادتها بتقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكان "كريم.إ"، 20 عامًا، لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز، غربي الإسكندرية لقي مصرعه، اليوم الجمعة، ثمنًا لشامته، إثر توبيخه لـ"أ.ع.ع"، صاحب محل هواتف محمولة؛ لمعاكسته نجله شقيقته، خلال سيرها في أحد شوارع منطقة كرموز.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي، بوقوع مشاجرة بين شاب، وصاحب محل "موبايلات"، في نطاق دائرة القسم، وإصابة أحدهما.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين أنه أثناء جلوس المجني عليه، على أحد المقاهي فوجئ بالمتهم، يُعاكس نجلة شقيقتهن، وبقيام الأول بتوبيخ الثاني، نشبت بينهما مشادة كلامية، استل على إثرها الأخير، سلاحًا أبيض "مطواة"، وسدد للأول عدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم.

وبنقل المجني عليه إلى المستشفى الأميري الجامعي، في حالة حرجة، بواسطة سيارة الإسعاف، تبين إصابته بجروح طعنية في "الكلى والقولون والقدم"، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية له واستئصال الكلى، ومكث داخل المستشفى بضعة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بتدهور حالته الصحية.

وبالتزامن تمكن ضباط مباحث قسم شرطة كرموز من القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق..