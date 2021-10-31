 اليابان: اعتقال شخص على خلفية حادث طعن أسفر عن إصابة 17 شخصا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان: اعتقال شخص على خلفية حادث طعن أسفر عن إصابة 17 شخصا

الشرطة اليابانية
الشرطة اليابانية
أ ش أ
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 7:31 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 7:31 م
ألقت الشرطة اليابانية، القبض على شخص لتورطه في حادث طعن داخل أحد القطارات بالعاصمة طوكيو، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا على الأقل.

وأوضحت الشرطة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد، أن المشتبه به في العشرينات من العمر، وقد بدأ في مهاجمة الركاب بسكين بالقرب من محطة "كوكوريو" بالعاصمة طوكيو، ثم قام بسكب سائل يعتقد أنه زيت، قبل أن يضرم النيران، ما تسبب في اندلاع الحريق بعدد من المقاعد.

وأضافت الشرطة أنه جار التحقيق مع المشتبه به بتهمة الشروع في القتل، فيما لم يتسن بعد تحديد الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

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