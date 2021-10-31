الجارديان: طبيب لبناني يعتبر زيارته لإسرائيل وسام شرف

"لقد سافرت إلى أراضي العدو للقاء الأطباء الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعالجون مئات الأطفال الفلسطينيين كل عام، والذين يتدربون معا لضمان تطوير القدرات الصحية للمجتمع الفلسطيني بشكل مستقل"، يقول الكاتب.

والطبيب الذي قبل هذا الأسبوع منصب نائب رئيس مشروع روزانا، يعتبر القضية "وسام شرف" ليس فقط بسبب طبيعة مهام المشروع، بل "بسبب الأشخاص الذين أجلس بجانبهم في مجلس الإدارة الذين من بينهم أستراليون من المسلمين واليهود والمسيحيين الذي يمثلون دائرة رعاية يتم استثمارها في دعم الفئات الأكثر ضعفا".

ويوضح الكاتب أن من أسباب انضمامه للمشروع "المساعدة في تمويل علاج الأطفال الفلسطينيين المصابين بأمراض خطيرة في مستشفيات الدرجة الثالثة في إسرائيل عندما يفتقر النظام الصحي الفلسطيني إلى القدرة أو المتخصصين لتحقيق ذلك"، ويدّعي أن المشروع "يشجع الطاقم الطبي الفلسطيني في إسرائيل، ليس فقط لتحسين مهاراتهم ولكن لخلق علاقات مهنية من شأنها أن تفيد المرضى الحاليين والمستقبليين".

إريك زمور المثير للجدل

وننتقل إلى تقرير لبيتر كونرادي في الصنداي تايمز بعنوان "إريك زيمور، الديماغوجي الذي يقسم السكان اليهود في فرنسا".

وفي معرض تناوله لإرث اليهود الفرنسيين مع حكومة فيشي بقيادة الماريشال فيليب بيتان المدعومة من ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية، يتطرق الكاتب إلى تصريح إريك زمور، اليميني المثير للجدل الذي أجج المعركة من أجل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان المقبل، الذي يرى أن نظام فيشي "كان يحمي اليهود الفرنسيين".

ويقول كونرادي إن شخصيات بارزة في الجالية اليهودية في فرنسا "أعربت عن غضبها من نظرة زمور التنقيحية للتاريخ، والتي كررها خلال سلسلة من النشاطات في جميع أنحاء البلاد.

ويقول سيرج كلارسفيلد، 86 عاما، مؤرخ ساعد في تقديم "عدد لا يحصى من النازيين إلى العدالة بعد الحرب"، إن أفكار زمور "تثوّره".

ورغم ذلك، حصل زمور أيضا على دعم بين بعض اليهود من خلال عدائه الخفي للمسلمين، وفق الكاتب، الذي قال إن زمور "أطلق على نفسه لقب يهودي فرنسي من أصل بربري، وقد قارن بين نجاح مجتمعه في الاندماج في الحياة الفرنسية مع إحجام المهاجرين المسلمين عن أن يحذوا حذوه".

ويشير الكاتب إلى أن جاذبية زمور "تبدو أقوى بين يهود الطبقة العاملة، خاصة أولئك الذين هاجرت عائلاتهم من شمال إفريقيا منذ الحرب، مثل زمور، وبالتالي لم يعانوا من درجة الاضطهاد نفسها من قبل النازيين مثل أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا من أوروبا الشرقية وبعد ذلك في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين".

ويعتبر الكاتب أن مدح زمور لبيتان "جزء من نظرة قومية أوسع للتاريخ الفرنسي والتي تضع الزعيم في زمن الحرب بين مجموعة من الأبطال الوطنيين". ويقول إن مثل هذه الآراء "تتفق بشكل جيد مع أولئك الذين يدعمون مارين لوبان وقبلها والدها، جان ماري، الذي تم تغريمه عدة مرات لوصف غرف الغاز المستخدمة لقتل اليهود في الهولوكوست بأنها تفاصيل تاريخية".

قال لوبان الأب مؤخرا عن زمور "إنه يقول ما أفكر به، لكن لجمهور أكبر ... الفرق الوحيد بيني وبين إريك هو أنه يهودي. من الصعب تسميته بالنازي أو الفاشي. هذا يمنحه المزيد من الحرية"، يتابع الكاتب.

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