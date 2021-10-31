بدء التصويت في الانتخابات العامة اليابانية

أعلنت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الأحد، بدء التصويت في الانتخابات العامة في اليابان، مؤكدة سعى رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشيدا للحصول على تفويض عام لسياساته الاقتصادية والأمنية الخاصة بـ كوفيد-19 مع الاستفادة من خبرته كوزير للخارجية ومسؤول السياسة في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

وذكرت "كيودو"، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو يسعيان إلى الحفاظ على أغلبيتهما في مجلس النواب، موضحة أن كيشيدا تعهد -في مواجهة أول اختبار رئيسي له منذ توليه منصبه في 4 أكتوبر- بتحفيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم مع إعادة توزيع الثروة على الطبقة الوسطى في ظل رؤيته "للرأسمالية الجديدة".

وقال إن الحكومة ستؤمن المزيد من أسرة المستشفيات لعلاج مرضى كوفيد-19 استعدادا لموجة سادسة محتملة من الإصابات وستضع حزمة تحفيز خلال العام لمساعدة الأشخاص والشركات المتضررة بشدة من الوباء.