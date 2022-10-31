 رئيس مهرجان ضيافة: مصر لها نصيب الأسد من الفنانين المكرمين وعلى رأسهم يسرا - بوابة الشروق
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رئيس مهرجان ضيافة: مصر لها نصيب الأسد من الفنانين المكرمين وعلى رأسهم يسرا

خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 7:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أكتوبر 2022 - 7:05 ص

قال الدكتور ميشال ضاهر، رئيس ومؤسس مهرجان "ضيافة"، إن المهرجان مميز هذا العام، لأنه يحمل اسم النجمة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، مشيرًا إلى أن الحدث ينطلق يوم 4 نوفمبر المقبل بمشاركة كبار النجوم الفن في الوطن العربي.

وأضاف الدكتور ميشال ضاهر، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مهرجان ضيافة سيكون بصبغة عالمية والمكرمين في مهرجان ضيافة العام الحالي 20 نجما من 20 دولة، مؤكدًا أن مصر لها نصيب الأسد من المكرمين.

وتابع: "مهرجان ضيافة شكله هيكون عالميا ويستقطب شخصيات من 20 دولة وحصة الأسد للمكرمين من مصر وأهم أسماء المكرمين يسرا، وهي مش ممثلة بتمثل بس، هي بتعيش الدور وبلقيس أيضًا من المكرمات وسيكون لها حضور لافت".

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