مقتل 101 شخص وفقدان 66 في فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين

قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين، اليوم الاثنين، إن عدد الضحايا نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة استوائية ضربت البلاد بلغ 101 قتيل، إلى جانب فقدان 66 آخرين.

وأضافت الوكالة أن 70 شخصا أصيبوا بجروح جراء العاصفة الاستوائية "نالجاي" التي ضربت الفلبين مطلع الأسبوع الجاري.

وتأثر أكثر من مليوني شخص، من بينهم ما لا يقل عن 863 ألفا نزحوا. وقالت الوكالة إن أكثر من 205 آلاف شخص يقيمون في مراكز الإجلاء.

تفقد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، اليوم الاثنين، المناطق المنكوبة جراء الفيضانات في مقاطعة كاويته.

وشدد ماركوس الابن على الحاجة إلى إجراء عمليات إجلاء استباقية قبل العواصف من أجل ضمان سلامة السكان.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن نالجاي تحركت قبالة الفلبين بعد ظهر اليوم الاثنين. وكانت محملة برياح مستدامة تبلغ سرعتها القصوى 85 كيلومترا في الساعة وبزوابع تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة.

وأضافت الأرصاد الجوية أن عاصفة استوائية أخرى تسمى بانيان، تتحرك باتجاه الفلبين.

وفي حين أنه من المتوقع أن تضعف بانيان قبل أن تصل إلى الساحل الشرقي للبلاد، فمن المتوقع أن تجلب المزيد من الأمطار على الأٌقاليم الجنوبية والشرقية.

ويتعرض أرخبيل الفلبين لما متوسطه عشرين عاصفة استوائية سنويا.