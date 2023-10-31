شئون عربية النواب: جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

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نددت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بالجريمة الجديدة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في مخيم جباليا والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.

وأكد أباظة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل المدنيين يمثلا انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال: ما زالت سلطات الاحتلال تتجاهل كافة التوصيات والمحاولات من أجل تهدئة الأوضاع الراهنة، حفاظا على أرواح الفلسطينين الأبرياء، مشيرا إلى أن إسرائيل تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.

وجدد أباظة تحذيره من استمرار وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

ودعا النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم للتحرك السريع لإنقاذ الفلسطينين الأبرياء من بربرية ووحشية الاحتلال الإسرائيلي.