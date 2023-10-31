هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: 81 مصابا سيغادرون إلى مصر غدا لتلقي العلاج

أعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية أبلغتها بأنه سيتم السماح لعدد 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر غدا الأربعاء لاستكمال العلاج.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر، مساء اليوم، قولها إنه سيتم فتح معبر رفح البري، غدا، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وتستعد السلطات الصحية في مصر لاستقبال عدد من المصابين بقطاع غزة، في خضم تصاعد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع لليوم الـ 25 على التوالي.

من جهته، قال مصدر طبي مسئول في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه جرى رفع درجة الاستعداد والطوارئ بمستشفيات 8 محافظات على رأسها شمال سيناء الحدودية مع قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، تحسبا لوصول عدد من المصابين والجرحى من القطاع إلى المستشفيات المصرية.

وأوضح المصدر أن الأطقم الطبية مستعدة لاستقبال المصابين "في أي وقت" وبانتظار القرار السياسي لدخولهم.