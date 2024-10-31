محافظ دمياط يطالب بسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية

اجتمع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، مع المهندس حسن مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وممثلي الشركة، ومدير مديرية الطرق، لمتابعة تقدم تنفيذ عدد من المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها في المحافظة.

وأوضح "الشهابي"، في بيان له اليوم الخميس، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير طريق شطا عند مدخل المحافظة، وتطرق إلى العقبات التي تعترض سير العمل، مؤكداً أهمية وضع جداول زمنية دقيقة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

كما تابع معدلات التنفيذ في مشروع تطوير ورصف الشارع الحربي بمدينة دمياط، الممتد من نقطة دمياط التخصصي حتى تقاطع طريق دمياط عزبة -البرج على طول 1.1 كيلومتر، حيث تم مناقشة خطط التنفيذ في المرحلة المقبلة والجدول الزمني المحدد.

فيما ناقش مستجدات المرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، حيث استعرض محاور التنفيذ بما يتماشى مع الطابع الخاص للمشروع والموقع.

كما تم الاطلاع على تقدم العمل بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بشط جريبة لتغطية القرية بالخدمة، إلى جانب متابعة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بشطا.

وأكد "الشهابي"، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لإتمام هذه المشروعات.