مصر تفوز بستة مناصب قيادية بالاتحاد الدولي للاتصالات

فازت مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بستة مناصب قيادية باللجان الدراسية للاتحاد الدولي للاتصالات، على هامش فعاليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي انعقدت خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة نيودلهي بالهند.

ترأس الوفد المصري المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث فازت مصر برئاسة اللجنة الدراسية الثالثة المعنية بالشئون الاقتصادية والسياسية.

كما حصلت على مناصب نائب رئيس اللجنة الدراسية الـ12 المعنية بجودة الخدمات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ13 المعنية بالشبكات المستقبلية، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ17 المعنية بأمن المعلومات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ20 المعنية بإنترنت الأشياء والمدن والمجتمعات الذكية، ونائب رئيس لجنة مصطلحات التقييس.

كلمة الوفد المصري

وألقى المهندس/ محمد شمروخ كلمة الوفد المصري قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، حيث أشار إلى الدور الهام لمصر باعتبارها فاعلًا رئيسيًا بكافة أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات ومختلف لجانه الدراسية على مدار مشاركاتها في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد.

كما تطرق إلى الأهمية الكبرى للموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية، وتناول الدور الحيوي الذي تقوم به في وضع الأسس والمعايير الدولية لجودة خدمات الاتصالات على مستوى العالم.

اجتماعات ثنائية مع قيادات الاتحاد

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد المهندس/ محمد شمروخ العديد من الاجتماعات الثنائية مع قيادات الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنهم السيدة/ دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والسيد/ أونوي سيزو مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد، والسيد/ كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد.

ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون بين مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدًا على الدور الهام والبارز لمصر في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، حيث تستضيف المكتب الإقليمي العربي للاتحاد على أراضيها. كما تناول تعزيز التعاون الدولي في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لموضوعات التكنولوجيا المتطورة.

وتطرق خلال الاجتماعات إلى الأهمية القصوى للتعاون بين مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال بناء القدرات البشرية، موضحًا الدور المصري في هذا المجال، وبخاصة تدشين المركز المصري الإفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات، وما له من أثر ملموس في توفير دورات تدريبية متخصصة للأشقاء الأفارقة.

وخلال اللقاءات، أشاد السيد/ زافازافا بمبادرة حياة كريمة ودورها البارز في توفير خدمات الاتصالات لكافة المواطنين بمختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا على أهمية نشر هذه التجربة الرائدة وتعميمها على المستويين المصري والإفريقي.

اجتماعات مع المسؤولين الدوليين

كما عقد المهندس/ محمد شمروخ اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور/ محمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، حيث أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في مجالي الترددات والكابلات البحرية.

كما التقى أيضًا رئيس هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الهند السيد/ أنيل كومار لاهوتي، حيث ناقش الموضوعات الخاصة بتطبيقات الجيل الخامس وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت (OTT) وتصنيع أجهزة المحمول.

كما التقى ممثلي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تناول اللقاء أطر التعاون بين الجانبين في مجالات التراخيص والمكالمات الإزعاجية في ضوء الاتفاقيات الموقعة.

كذلك التقى السيد/ شان تشونغ دا نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بدولة الصين، حيث أعرب السيد رئيس الجهاز خلال الاجتماع عن تقديره للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجال تكنولوجيا المعلومات، موجهًا الدعوة إلى الجانب الصيني للمشاركة في فعاليات مؤتمر Cairo ICT المنعقد بالقاهرة خلال الشهر القادم.

اجتماعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

ويُذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات يقوم بعقد اجتماعات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات كل أربع سنوات بهدف وضع المعايير والأسس الدولية لجودة خدمات الاتصالات، إلى جانب استعراض آليات عمل قطاع التقييس خلال الفترة الدراسية القادمة.