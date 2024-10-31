وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة تسلمان جوائز شنغهاي لـ5 مدن حول العالم

سلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآنا كلوديال روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن "جائزة شنغهاي"، وذلك خلال يوم المدن العالمي، الذي يعقد بمقر مكتبة الإسكندرية.

يأتي ذلك بمشاركة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وني هونغ وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين، ويعقد يوم المدن العالمي تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك في إطار استضافة مصر المنتدي الحضري العالمي من 4-8 نوفمبر القادم.

وكرمت وزيرة التنمية المحلية، ووكيلة الأمم المتحدة، الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهي، مدينة أغادير بالمغرب، وتسلم الجائزة البشير بنحميد نائب الرئيس للمالية، حيث بذلت المدينة جهودًا كبيرة في مجال الإدارة المستدامة للمياه وحققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التحتية الخضراء، من خلال إشراك المواطنين في الحوكمة الحضرية.

كما تسلمت أريا راجندران: عمدة مدينة ثيروفانانثابورام من الهند، حيث قادت المدينة تطوير النقل المستدام والبنية التحتية الذكية، فضلاً عن استخدام الطاقة المتجددة،

كما تسلم عبدالرحمن المانع: مخطط حضري أول ورئيس وحدة التخطيط المكاني البلدي الجائزة عن الدوحة "قطر" حيث نجحت الدوحة في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة من خلال سلسلة من السياسات وخطط العمل، كما تسلمت ماريا دل روسيو لومبيرا غونزاليس: مستشارة بمكتب العمدة عن مدينة إيزتابالابا "المكسيك" الجائزة حيث خضعت المدينة لتحول حضري مستدام، مما يضمن احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بشكل كامل.

كما تسلمت أليسون لايتون: الرئيس التنفيذي للمدينة ملبورن "استراليا"، التكريم الخاص بالمدينة والتي تضع العدالة والإدماج في قلب مبادراتها، مما يضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم المحافظة بشهادة شرفية خاصة تقديراً لعراقتها.



يذكر أن جائزة شنغهاي تعد جائزة منظمة من قبل برنامج الأمم المتحدة ومدينة شنغهاي، وتهدف إلى تسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة، حيث تركز على النهوض بالهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة، كما تساعد الجائزة على بناء منصة للنهوض بخطة موئل الأمم المتحدة الاستراتيجية والبرامج الرئيسية وإطار المرصد الحضري العالمي.