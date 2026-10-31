مقتل جندي تركي بإطلاق نار على الحدود مع إيران

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل جندي من قواتها إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء محاولته منع عملية عبور غير قانونية للحدود مع إيران، في أقصى شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة، أن الجندي يوسف سايت أونلو أصيب بطلق ناري خلال تدخله لمنع عملية عبور حدودية، دون الكشف عن هوية مطلق النار أو ملابسات الحادث.

وأضافت أن الجندي نُقل جوا إلى مستشفى هكاري الحكومي لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت تركيا إجراءات تأمين حدودها مع إيران، وأقامت جدارا حدوديا بطول 380 كيلومترا، بهدف الحد من عمليات التسلل والهجرة غير النظامية، خصوصا من جانب المهاجرين الأفغان.

وفي يونيو الماضي، عثرت السلطات التركية على 30 مهاجرا غير نظامي كانوا مختبئين داخل خزان فارغ لشاحنة صهريج قرب الحدود الإيرانية.