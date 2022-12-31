طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من مسؤولي نادي النصر السعودي خلال المفاوضات التي حدثت بينهم في الأيام الماضية، التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وأعلن نادي النصر السعودي مساء أمس الجمعة، تعاقده مع النجم البرتغالي رونالدو في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف.

ووفقًا لبرنامج «أكشن مع وليد»، فإن رونالدو طلب من إدارة نادي النصر، التعاقد مع لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البرنامج السعودي أن إدارة نادي النصر وافقت على طلب رونالدو، مشيرًا إلى دخولها في مفاوضات مع النجم الكرواتي في الساعات الماضية.