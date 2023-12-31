تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وسط تزايد حركة النزوح

جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصف القرى المتاخمة للشريط الحدودي في جنوب لبنان وسط تزايد حركة النزوح.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن العدو الصهيوني استمر طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم بإطلاق القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وقرى القطاعين الغربي والأوسط، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.

ووفق الوكالة، جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته صباح اليوم، فأطلق من مواقعه المتاخمة لبلدة عيتا الشعب رشاقات نارية على أطراف وأحراج البلدة، مشيرة إلى أن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" تسير دوريات مؤهلة بين الحين والآخر.

ولفتت الوكالة، إلى أن حركة نزوح السكان المحليين تزداد يوما بعد يوم وخاصة في الأيام الأخيرة، حيث اشتدت حدة القصف المعادي واستهدافه للمدنيين والمنازل المأهولة وعدم قدرة المزارعين والفلاحين العمل في الأراضي الزراعية.