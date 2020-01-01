تقرير: عمدة نيويورك السابق أنفق 155 مليون دولار دعاية سياسية في 2019

كشف تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن الملياردير مايكل بلومبرج، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية السابق، انفق 3ر155 مليون دولار على الدعاية السياسية على مدار عام 2019، متفوقا بذلك على الملياردير توم ستيير، والمرشحين الآخرين من الحزب الديمقراطي الذين يستعدون للمنافسات الحزبية والانتخابات التمهيدية المقرر أن تبدأ في فبراير المقبل، بهدف الفوز بالترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن حملة عمدة نيويورك السابق اشترت ساعات عرض تليفزيوني بقيمة 8ر136 مليون دولار، و7ر7 مليون دولار في التليفزيون المدفوع، وذلك بحسب بيانات مؤسسة "ادفيرتايزينج اناليتكس" المعنية بمتابعة الانفاق السياسي. وأنفق بلومبرج 8ر10 ملايين دولار إضافية على إعلانات رقمية.

ويزيد إجمالي ما أنفقه بلومبرج بنحو 70 مليون دولار عن ستيير، الذي يعتمد هو الآخر عل ثروته الشخصية في تمويل حملته الانتخابية.

أما بيرني ساندرز، الذي يلي الاثنين في ما يتعلق بحجم الانفاق ضمن المرشحين الديمقراطيين، فقد أنفق حتى الآن 3ر19 مليون دولار على الإعلام المدفوع، في حين بلغ إجمالي ما أنفقه الرئيس دونالد ترامب حوالي 3ر30 مليون دولار، معظمها على الإعلانات الرقمية.

وعلى النقيض من منافسي بلومبرج، لا يركز عمدة نيويورك السابق على الانفاق في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير، ويركز بدلا من ذلك على الولايات التي تجري منافساتها في وقت لاحق العام الجاري.

يشار إلى أن بلومبرج هو مؤسس وصاحب الحصة الأكبر من مؤسسة "بلومبرج إل بي"، الشركة الأم لوكالة أنباء "بلومبرج" الأخبارية.