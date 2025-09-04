نيبال تحجب فيسبوك وإكس ويوتيوب ومنصات أخرى لعدم تسجيلها رسميا لدى الحكومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت حكومة نيبال، اليوم الخميس، أنها ستحجب معظم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوبح بسبب عدم امتثال هذه الشركات للوائح التي تلزمها بالتسجيل رسميا لدى الحكومة.

وقال وزير الاتصالات والمعلومات النيبالي بريثفي سوبا جورونج، إن نحو 20 منصة تواصل اجتماعي مستخدمة على نطاق واسع في نيبال تلقت إشعارات متكررة للتقدم وتسجيل شركاتها رسميا في البلاد.

وأضاف جورونج، أنه سيتم حجب هذه المنصات على الفور.

وقال جورونج، إنه سيتم السماح لمنصتي "تيك توك" و"فايبر" وثلاث منصات تواصل اجتماعي أخرى بالعمل في نيبال لأنها مسجلة لدى الحكومة.

وطالبت الحكومة النيبالية، الشركات بتعيين مكتب اتصال أو نقطة تمثيل داخل البلاد، كما قدمت مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى ضمان إدارة منصات التواصل الاجتماعي بشكل سليم ومسؤول وخاضعة للمساءلة.

لكن مشروع القانون، الذي لم يناقش بالكامل بعد في البرلمان، تعرض لانتقادات واسعة باعتباره أداة للرقابة ومعاقبة المعارضين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم عبر الإنترنت.

ووصفت جماعات حقوقية، هذه الخطوة بأنها محاولة من الحكومة لتقييد حرية التعبير وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأكد مسئولون، أن سن قوانين لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي أمر ضروري لضمان تحمل كل من المستخدمين والمشغلين المسئولية عما ينشرونه وما يتم تداوله على هذه المنصات.