قناة كان الإسرائيلية: دول الخليج تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل

ذكرت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن دول الخليج تدرس إعادة تقييم علاقاتها مع إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجوم على قادة حركة حماس في قطر.

وبحسب وكالة معا الفلسطينية، من المقرر أن تُعقد قمة عربية طارئة للقادة العرب في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأحد المقبل، بهدف تشكيل جبهة موحدة ضد إسرائيل وحكومتها.

ونقلت القناة عن مصدر سعودي قوله إن المؤتمر قد يطرح قضايا مثل مقاطعة إسرائيل وإعادة تقييم العلاقات معها.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور نيويورك وواشنطن غدًا، ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين أمريكيين لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر وتطورات محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

كما يُتوقع أن يلتقي خلال زيارته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.