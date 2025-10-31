 جامايكا تعلن مقتل 19 شخصا بسبب إعصار ميليسا - بوابة الشروق
الجمعة 31 أكتوبر 2025 4:50 ص القاهرة
جامايكا تعلن مقتل 19 شخصا بسبب إعصار ميليسا

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 4:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2025 - 4:45 ص

أودى إعصار ميليسا بحياة 19 شخصا على الأقل في جزيرة جامايكا الكاريبية، وفقا لأول حصيلة رسمية للقتلى أعلنتها وزيرة الإعلام دانا موريس ديكسون يوم الخميس.

ومع الإعلان عن 30 حالة وفاة أخرى في هايتي وواحدة في جمهورية الدومينيكان، ارتفع العدد الإجمالي للوفيات في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي إلى 50 حالة على الأقل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد أكثر.

وعلى الرغم من أن الإعصار عاد فوق المياه المفتوحة، فمن السابق لأوانه إعلان انتهاء الخطر. فقد اشتد ميليسا مرة أخرى ليصبح عاصفة من الفئة الثانية ويتجه نحو سلسلة جزر برمودا في شمال المحيط الأطلسي.

ووفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، تنتج العاصفة رياحا مستدامة تصل سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة.

ووصل الإعصار ميليسا إلى اليابسة في جامايكا يوم الثلاثاء كإعصار من الفئة الخامسة - وهو واحد من أقوى العواصف التي سجلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي.

وتسببت الرياح القوية بشكل استثنائي والأمطار الغزيرة في حدوث عواصف بحرية مدمرة ودمّرت عدداً لا يحصى من المباني. وأعلنت حكومة جامايكا الجزيرة منطقة كوارث.

وبحلول الوقت الذي وصلت فيه العاصفة إلى كوبا وجزر البهاما وهايتي، كانت قد ضعفت بالفعل.


