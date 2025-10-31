وفاة 6 أشخاص اختناقًا بغاز سام داخل مزرعة ألبان في كولورادو

قالت السلطات الأمريكية يوم الخميس إن سبب وفاة ستة أشخاص بمزرعة ألبان في ولاية كولورادو هذا الصيف كان تعرضهم لغاز كبريتيد الهيدروجين.

واستخلص مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة ويلد استنتاجاته من عمليات التشريح واختبارات السموم.

وتسببت وفيات خمسة رجال ومراهق في 20 أغسطس الماضي في صدمة في المجتمعات الريفية في كينزبورج وحولها، على بعد 35 ميلا (55 كيلومتراً) شمال شرق دنفر، حيث دخل المستجيبون للطوارئ إلى مكان مغلق لاستعادة الجثث. وكانت السلطات قد أعربت حينها عن قلقها من أن الوفيات مرتبطة بغازات ضارة.

وستؤخذ نتائج الطبيب الشرعي في الاعتبار في تحقيق يجريه محققو السلامة والصحة في أماكن العمل الاتحادية لتحديد ما حدث في مزرعة الألبان ذات الحجم الصناعي، المملوكة لشركة "بروسبكت رانش" ومقرها كاليفورنيا، وكذلك دور مقاول معدات الألبان.

ولم تقدم تقارير التشريح أي إشارة إلى ظروف الوفيات، واكتفت بوصفها حادثا صناعيا في مكان مغلق بمزرعة ألبان.

ولم يكشف مشغلو مزارع الألبان وسلطات السلامة والصحة في أماكن العمل الاتحادية سوى القليل عما حدث.

وتعد مخاطر الأماكن المغلقة في المزارع ومزارع الألبان سببا معروفا ومستمرا للوفاة في الزراعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - غالبا بسبب التعرض لغازات سامة عديمة الرائحة واللون، أو بسبب الاختناق في الأماكن المغلقة حيث تم استنفاد الأكسجين.

يشار إلى أن جميع المتوفين في كولورادو كانوا من أصول لاتينية، وتراوحت أعمارهم بين 17 و 50 عاما. أربعة منهم، بمن فيهم طالب مدرسة ثانوية مراهق، كانوا من نفس العائلة الكبيرة.