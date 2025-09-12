غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير لنقل مقتنياته إلى المتحف الكبير تمهيدا لافتتاحه

استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر يوم الأول من نوفمبر المقبل، تقرر غلق قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر المقبل، لاستكمال نقل آخر القطع الأثرية الخاصة بالملك الذهبي إلى المتحف الكبير، حيث سيتم عرضها لأول مرة مجتمعة في قاعة واحدة مخصصة.

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري بالتحرير سيواصل استقبال زائريه بشكل طبيعي خلال مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن الغلق سيقتصر على قاعة الملك توت عنخ آمون لاستكمال عمليات التغليف والنقل للقطع المعروضة.

وأضاف خالد في بيان، أن عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في قاعة واحدة بالمتحف المصري الكبير يُعد حدثًا استثنائيًا في تاريخ علم الآثار والمتاحف عالميًا، حيث ستتاح الفرصة للزائرين من مصر والعالم لمشاهدة أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية في سياق عرض متكامل يعكس ثراء مقتنيات الملك الشاب.

وأشار البيان إلى أن المتحف المصري الكبير سيُغلق أبوابه أمام كافة زائريه ابتداءً من 15 أكتوبر المقبل، لتنفيذ أعمال تنظيمية ولوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر.

وسيبدأ المتحف في استقبال زائريه اعتبارًا من صباح يوم 4 نوفمبر 2025، وهو التاريخ الذي يوافق الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.