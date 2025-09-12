الجيش الألماني: مستعدون لحماية كل سنتيمتر من أراضي الناتو

أكد المفتش العام للجيش الألماني (رئيس الأركان)، كارستن بروير، عزم بلاده على حماية الدول الشريكة في حلف شمال الأطلسي "ناتو" والواقعة في شرق أوروبا.

وحضر بروير في ليتوانيا اليوم الجمعة المناورة العسكرية الجارية "كوادريجا 2025"، وقال إن ألمانيا تقف بثبات إلى جانب حلفائها.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الغارة الجوية الروسية على أوكرانيا ليلة الأربعاء الماضي، حيث اخترقت أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة المجال الجوي لبولندا وبالتالي المجال الجوي للحلف الأطلسي. وقد أسقط سلاح الجو البولندي وحلفاء آخرون في الناتو لأول مرة عددًا من الطائرات الروسية المسيّرة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال بروير في هذا السياق: "لقد أظهرت الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي البولندي من جانب روسيا مجددًا أهمية الدور الذي نقوم به. إن إسهامنا في الدفاع عن الجناح الشرقي للناتو أمر موثوق – ونحن مستعدون لحماية كل سنتيمتر من أراضي الحلف".

وأضاف أن هذا الإسهام يتعزز من خلال التدريب الذي يحاكي الواقع على الإمداد اللوجستي المعقد للقوات في حال نشوب صراع محتمل، لافتا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر على هذا النطاق.

وفي ظل التوترات الكبيرة مع الغرب، بدأت ووسيا وبيلاروس صباح اليوم الجمعة مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق تحت اسم "زاباد 2025" (أي "الغرب 2025")، وتشمل مواقع تدريب عسكرية في بيلاروس وروسيا إضافة إلى بحر البلطيق وبحر بارنتس.

وكان مفتش (رئيس أركان) القوات البرية الألمانية، الفريق ألفونس مايس، قال يوم الأربعاء في برلين إن مناورات "زاباد" ستخضع لمراقبة دقيقة، مؤكدًا أنه يجب دائمًا توقع حدوث استفزازات.

وأضاف أن المعلومات التي تم الحصول عليها في فبراير ومارس الماضيين حول التحضيرات للمناورة، أفادت بأنها "أكثر خطورة من المتوقع"، وتابع بروير أن هذه التوقعات تراجعت نسبيًا لاحقًا، بسبب انشغال روسيا بجهودها في حرب أوكرانيا.