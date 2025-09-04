نقل 15 شخصا إلى المستشفى بعد تحطم حافلة ذات طابقين في لندن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقل 15 شخصا إلى المستشفى في لندن اليوم الخميس، عقب أن صعدت حافلة ذات طابقين على رصيف المشاة وتحطمت خارج إحدى أكثر محطات السكك الحديدية ازدحاما.

وقالت الشرطة، إن المسعفين عالجوا شخصين في موقع الحادث بالقرب من محطة فيكتوريا، ولا يعتقد أن حالة أي من المصابين مهددة للحياة.

وكان سائق الحافلة من بين المصابين في الحادث.

وأظهرت الصور، حافلة متوقفة وزجاجها الأمامي محطم، بالإضافة إلى تواجد سيارات الطوارئ وتشمل سيارات الشرطة والاسعاف والإطفاء.

وقال أحد شهود العيان إيميت سوكير، إن الحافلة "كانت تسير بسرعة فائقة وخرجت عن مسار الطريق".

وأضاف: "كان هناك نحو 15 أو 16 شخصا داخل الحافلة. الأشخاص كان يصرخون- كان الأمر مروعا".