خفف متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، الاحتفالات بالعام الجديد في معظم أنحاء العالم، حيث ألغت باريس عرض الألعاب النارية، وألغت لندن عرضها على التلفزيون، وقلصت مدينة نيويورك من احتفالها الشهير بإسقاط الكرة في تايمز سكوير (تقليد تخطى قرن من الزمان، ويرمز إلى بدايات جديدة).

وانزلقت الكرة المضيئة المصنوعة من ألواح ووترفورد الكرستالية، في منتصف الليل في تايمز سكوير، ولكن سُمح فقط لـ15000 متفرج بدخول منطقة المشاهدة الرسمية بدلا من 58000 متفرج، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

قبل عام، قدم اللقاح المتوفر حديثًا الأمل في أن الوباء قد يكون تحت السيطرة بحلول بداية عام 2022، وبدلاً من ذلك، أدى الوصول المفاجئ للمتحور الجديد "أوميكرون" إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق"، مشيرة لانتشاره في 89 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عدد كبير من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وتم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابة به في عدة دول.