السعودية: فتاة تدعي تعرضها للتهديد والضرب من شقيقها والأمن العام يتحرك

أعلن الأمن العام السعودي، الجمعة، أنه باشر محتوى مرئيا لفتاة ادعت فيه أنها تعرضت للتهديد والضرب على يد شقيقها، موضحا أنه تم ضبط الشخص، وإحالة القضية إلى جهات الاختصاص. وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت محتوى مرئيا لفتاة تدعي فيه أنها تعرضت للتهديد والضرب من شقيقها، وجرى ضبطه".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره أنه تم "التنسيق مع وحدة الحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالة القضية لنظام الاختصاص".

ونشر الأمن السعودي صورة للشخص الذي تم ضبه وأرفقها بمنشوره على منصة "إكس".