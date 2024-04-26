مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان

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لقي شخصان على الأقل حتفهما اليوم الجمعة، عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارتهما في وادي البقاع الغربي في لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة: "استهدف العدو سيارة على طريق ميدون-السريرة".

وأكد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران الهجوم، لكنه قال إن هوية الشخصين اللذين قتلا "لا تزال غير معروفة بعد".

ويسيطر الحزب الموالي لإيران على منطقة ميدون.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على الحادث.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق اليوم الجمعة، مقتل مدني إسرائيلي في منطقة حدودية بين إسرائيل ولبنان، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القتيل (35 عاما) كان متعاقدا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للعمل في أعمال البنية التحتية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن القتيل ينحدر من بلدة بدوية، بينما قالت صحيفة "هاارتس" الإسرائيلية إنه من قرية عربية قريبة.

وأعلن "حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، مسئوليته عن الهجوم في منطقة مزارع شبعا، المعروفة أيضا إسرائيليا باسم منطقة هار دوف، على الجانب الإسرائيلي من الحدود المتنازع عليها.

وقال "حزب الله" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودعما لمقاومته الباسلة والمشرفة، أعدت المقاومة الإسلامية كمينا مركبا من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة عسكرية بالقرب من موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".

وقال حزب الله، إنه نصب الكمين في تمام الساعة (2130) بتوقيت جرينتش يوم الخميس، وأسفر عن تدمير مدرعتين.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.