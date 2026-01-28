روبيو: الولايات المتحدة لن تشارك في أي اتفاقيات تقوض أمن البلاد

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تعليقه على انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ، إن واشنطن لن تشارك بعد الآن في الاتفاقيات والمبادرات التي تقوض مصالحها الوطنية.



وكتب روبيو على منصة "إكس": "لن تشارك الولايات المتحدة بعد الآن في الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تقوض مصالحنا الوطنية".

وأضاف أن اتفاقية "باريس" للمناخ تتسبب في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإضعاف الأمن القومي للبلاد.

كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية سابقا أن اتفاقية باريس للمناخ تقوض استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة.

بعد توليه منصبه بفترة وجيزة، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بسحب بلاده من اتفاقية باريس. وبحسب بنود الاتفاقية، يسري القرار بعد عام من تقديم الإخطار الرسمي إلى الأمم المتحدة، والذي تم في 27 يناير 2025.



ودخل قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، حيز التنفيذ رسميا أمس الثلاثاء.