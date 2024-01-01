قال الدكتور بدوي رهبان، خبير الكوارث الطبيعية، إن اليابان بلد يشهد زلازل على فترات متلاحقة، مشيرًا إلي أن زلزال اليابان يهدد بتسونامي جديد.

وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن السلطات اليابانية تحذر السكان على السواحل بضرورة الابتعاد عن هذه الأماكن واتخاذ ملاجئ عالية على مستوى البحر.

وأشار إلى أن اليابان لديها القدرة على التعامل مع هذه الكوارث، مؤكدًا أن الكثير من الدول تفتقر خطط التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وتابع: «للأسف لم تكن هناك جهوزية لدى سوريا وتركيا والمغرب في التعامل مع الكوارث الطبيعية في العام الماضي مثلما هو موجود الآن».

وأشار خبير الكوارث الطبيعية، إلى أن التحذير من تسونامي هو إجراء عملي، مضيفًا أن أغلبية اليابانيين تفهموا الوضع، والبعض يمكث في سيارته.

واستقبلت اليابان العام الجديد، بزلزال قوي، هز وسط البلاد، بقوة 7.4 على مقياس ريختر، مما دفع السلطات لإطلاق تحذير من موجات «تسونامي» عاتية، قد ترتفع إلى 3 أمتار.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 7.4 درجة، مشيرة إلى أن قوة الزلازل في بعض مناطق اليابان تصل إلى 7 درجات.