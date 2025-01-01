 شيرين تحتفل مع جمهورها بالعام الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شيرين تحتفل مع جمهورها بالعام الجديد

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 10:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 10:09 م

احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع جمهورها بالعام الجديد، ونشرت صورة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة قائلة: "Happy New Year 2025".

وكانت شيرين قد حققت نجاحات عدة في 2024، خاصة بعد ألبومها الاخير الذي طرحته وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كما احتفلت بدخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعاً متتالية.

كما حصلت على 4 جوائز في مهرجان بيلبورد عربية في حصاد عام 2024، بالإضافة إلى إحيائها حفلتين كبيرتين في الكويت والإمارات حظيتا بإقبال جماهيري كبير وتصدرت بهما التريند.

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