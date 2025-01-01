ثنائي هجومي في تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة مستضيفه غزل المحلة في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب المحلة، في ختام الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل، البنك الأهلي قبل مباراة اليوم، المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط، فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

ويدخل البنك الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: هشام صلاح، محمد عبد الغني، محمود الجزار، سعيدو سيمبوري وإسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: سيرجي اكا، محمد إبراهيم ومحمد هلال.

الهجوم: أسامة فيصل وياو أنور.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل: عبد العزيز البلموطي، جريندو، محمد فتحى، أمير مدحت، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، خالد عبد الشافي، أحمد مدبولي وألفا بوبكر كيتا.

وخاض البنك الأهلي، قبل مباراة اليوم، 6 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد، وتعادل مرتين، وخسر 3 مباريات، فيما لعب غزل المحلة 6 مباريات، حقق انتصارين، وتعادلين وخسارتين.