نظمت نقابة الصحفيين في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان "طرق الوقاية من الإصابات الناتجة عن العمل اليومي"، وذلك داخل مقر النقابة الفرعية في منطقة محطة الرمل، ضمن إطار تعزيز الوعي الصحي للصحفيين.

واستعرض الدكتور محمد كمال، استشاري العلاج الطبيعي، أبرز أسباب الإصابات المرتبطة بالعمل اليومي، مؤكدًا أهمية التثقيف الصحي لتجنب الحركات والعادات التي تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، وتكون ناتجة عن الممارسات اليومية الخاطئة.

وركز الدكتور طارق الفحام، استشاري العلاج الطبيعي، على تحسين وضعية الجسم أثناء الجلوس والوقوف، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة العمل لتقليل الضغط على العضلات والمفاصل، وكل أعضاء الجسم، ما يسهم في تحسين الأداء المهني، وتقليل الإجهاد الجسدي للصحفيين.

من جانبه قال رامي ياسين، سكرتير عام نقابة الصحفيين في الإسكندرية، إن الندوة تأتي للمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي للصحفيين، مؤكدًا على تعزيز الوعي الصحي بين أعضاء النقابة، وتأكيدًا على دورها الفاعل في تقديم الدعم والخدمات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم المهنية والشخصية.

وأضافت هدى الساعاتي، وكيل نقابة الصحفيين في الإسكندرية، أن الندوة جاءت ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز صحة الصحفيين، مشيرة إلى أن النقابة ستواصل تنظيم المزيد من الفعاليات التخصصية التي تلامس احتياجات الصحفيين بما يواكب متطلباتهم الصحية.