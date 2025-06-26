مبعوث أمريكا لسوريا: ملتزمون بتمكين حكومة الشرع من إثبات جدارتها

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، خلال لقائه في الرياض، مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك تعزيز الأمن السوري وتعافي الاقتصاد.

وأوضح باراك، في تصريحات اليوم الخميس لقناة العربية اليوم الخميس: "نحن ملتزمون بتمكين حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع من إثبات جدارتها".

وأضاف: "أولويتنا في سوريا هي الرخاء والأمن، ولا نتدخل في شكل الحكم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز على مكافحة تنظيم داعش والتهديد الإرهابي في سوريا.

وأعرب المبعوث الأمريكي لسوريا عن إعجابه بتركيز الرئيس السوري أحمد الشرع ومعرفته بالتاريخ، داعيا إلى السماح لسوريا بالنهوض مجددا عبر رفع العقوبات المفروضة عليها.

وأكد في الوقت ذاته، أن واشنطن لا تسعى للتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط.