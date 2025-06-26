ترامب يشيد بتصريحات وزير دفاعه: من أعظم المؤتمرات الصحفية لتفنيد الأخبار الكاذبة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير دفاعه بيت هيجسيث اليوم متحدثا عن نجاح الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية.

وقال ترامب عبر "تروث سوشال" إنه "من أعظم المؤتمرات الصحفية وأكثرها احترافية وتأكيدًا رأيتها في حياتي! وبناء على (ثبوت) كذب الادعاءات يجب أن يُطرد كل من شارك في هذه الحملة الشرسة، وأن تعتذروا لمحاربينا العظماء، وللجميع!"

وقال هيجسيث إن هناك محاولات لتحريف الوقائع بشأن عمل إدارة ترامب، وأن عددًا من وسائل الإعلام الأمريكية قلّلت من إنجاز واشنطن في الحرب ضد إيران.

وأشار إلى أن العمليات الأمريكية ضد منشآت إيران النووية حققت نجاحًا مبهرًا وأدت إلى وقف الحرب، لافتًا إلى أن طهران تحتاج إلى سنوات لإعادة بناء منشآتها النووية.

وتناول التقرير الأولي الصادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للبنتاجون، والذي استندت إليه وسائل الإعلام الأمريكية في تقاريرها بشأن الدمار الذي لحق بالمنشآت الإيرانية.

وأكمل: التقرير قال إن هناك فجوات في المعلومات وتكهنات مختلفة، ما يعني أنه يوجد تحريف في التقييمات، التقرير اعترف بحدوث دمار هائل، لكن تم تسريبه إلى البعض الذين ينتهجون أجندة معينة، ويريدون تسريب المعلومات والتقارير.

وكانت تقارير إعلامية متعددة قد أكدت أن الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية مطلع الأسبوع الجاري لم تسفر عن تدمير البرنامج النووي الإيراني