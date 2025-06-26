المبعوث الأمريكي إلى سوريا يشيد بالتعاون السعودي الأمريكي في مكافحة الإرهاب

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، أن التعاون السعودي - الأمريكي في مكافحة الإرهاب يمثل أحد أبرز أوجه التحالف بين البلدين.

ووصف باراك، في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث" السعودية، اليوم الخميس، الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة بالتاريخية والفريدة، مؤكدًا أن الرياض وواشنطن تعملان معًا للقضاء على الإرهاب.

وقال باراك - الذي يزور السعودية حاليا- إن البلدين يعملان معا للقضاء على التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

وقال إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مفتاح استقرار المنطقة وأساس لبناء رؤية مشتركة للأمن الإقليمي والتنمية، مبينا أن السعودية تمثل ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الأوسط.