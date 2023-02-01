الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و4.75 في المائة لكبح الضغوط التضخمية التي يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة.



وعقب قرار رفع الفائدة مباشرة، تراجع مؤشر "داوجونز" الرئيسي بالبورصة الأمريكية في التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة بما يعادل 0.99 في المائة ليصل إلى مستوى 33748 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة بنسبة 0.49 في المائة مسجلا مستوى 4055 نقطة.



كما تراجع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 39 نقطة بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 11545 نقطة.



وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي بمقدار 2.44 دولار بما نسبته 3.09 في المائة لتبلغ 76.43 دولار للبرميل.