شركة ستاربكس تفتح أكثر من 7000 متجر في البر الرئيسي الصيني

افتتحت شركة "ستاربكس" عملاق القهوة الأمريكية، ما يزيد على 7000 متجر في البر الرئيسي الصيني حتى الآن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، عن ستاربكس الصين.

وقالت بليندا وونج رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة ستاربكس الصين، في مؤتمر عبر الهاتف أمس، إن الشركة حققت علامة فارقة في سوق البر الرئيسي الصيني في يناير 2024، حيث تجاوز عدد متاجرها 7000 متجر.

وأضافت أن ستاربكس ملتزمة بالوصول إلى هدفها المتمثل في افتتاح 9000 متجر في البر الرئيسي بحلول عام 2025.

ويصادف عام 2024 الذكرى السنوية الـ25 لدخول ستاربكس إلى سوق البر الرئيسي الصيني.

وبحسب وونج، فإن ستاربكس تعتزم تسريع توسعها إلى المزيد من المجتمعات؛ بهدف تقديم قهوة عالية الجودة وتجربة ستاربكس الفريدة إلى مجموعة أوسع من الزبائن الصينيين.