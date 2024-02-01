قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن مصير الطفلة هند رجب، المحاصرة بدبابات الاحتلال في مدينة غزة، ومصير طاقم المسعفين الذين توجهوا لإنقاذها، مازال مجهولًا حتى اللحظة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء: «لا يزال مصير الـ3 مجهولًا حتى اللحظة، لا نعلم هل هم على قيد الحياة، هل نجحوا في إنقاذ هند، أو هم معتقلون، نتمنى أن يكونوا بصحة جيدة وأنهم نجحوا في إنقاذها».

ونوهت أن «الهلال الأحمر نجح في الوصول إلى المكان الذي تتواجد به الطفلة في السادسة من مساء الاثنين، وشاهدوا المركبة التي حوصرت بداخلها، لكن الاتصال انقطع مع الجانبين بعدها».

وأشارت إلى أن «الطفلة على مدار 4 ساعات ناشدت فريق الهلال الأحمر، مساعدتها وإجلاءها من المكان؛ بسبب شعورها بالرعب»، متوجهة بنداء إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الطفلة وفريق المسعفين.

وأكدت أن «الهلال الأحمر يواصل التنسيق مع الشركاء، بينهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتنسيق لعملية الوصول الآمن إلى سيارة إسعاف الهلال الأحمر والطفلة»، منوهة أنهم لم يحصلوا على موافقة للاطمئنان على وضع الطاقم المرسل.

وأكملت: «المنطقة التي تتواجد فيها هند خطيرة جدًا، والدبابات تحاول استهداف أي شخص يحاول الوصول للمنطقة، بما فيها سيارات الإسعاف».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت أمس الأول الطفلة هند، داخل سيارة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما أسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقيت هي محاصرة داخلها.