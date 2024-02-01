الحكومة الفرنسية تعلن عن مساعدات جديدة لتخفيف غضب المزارعين المحتجين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وعدت الحكومة الفرنسية المزارعين بمزيد من الموارد الحكومية والمميزات اليوم الخميس، في محاولة لتهدئة غضبهم.

ويواصل آلاف المزارعين الفرنسيين احتجاجهم المخطط له لمدة أسبوع ضد انخفاض الدخول، واللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي، وما يعتبرونه تعقيدات روتينية متزايدة.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، عن تخصيص 150 مليون يورو (162 مليون دولار) لمربي الماشية.

وتعتزم فرنسا أيضا منع استيراد الفواكه والخضراوات المعالجة بمبيد ثياكلوبريد الحشري.

وقالت الوكالة الأوروبية لسلامة الأغذية، إن مبيد ثياكلوبريد لا يقتل الحشرات فحسب كما هو مستهدف، بل يؤذي النحل أيضا، وتشعر الوكالة بالقلق إزاء خطر قد يتعرض له البشر إذا وُجد بتركيزات عالية في المياه الجوفية.

ووعد وزير الاقتصاد برونو لو مير، بمزيد من عمليات التفتيش على محلات السوبر ماركت، بما في ذلك مراجعة إعلان منشأ المنتجات.

وعلى خلفية تزايد ندرة المياه في أجزاء من فرنسا بسبب تغير المناخ، أعلن وزير التحول البيئي، كريستوف بيشو، أيضا عن مساعدات مالية لإنشاء أحواض للاحتفاظ بالمياه واستخدمها في الري.

ويتظاهر مزارعون فرنسيون منذ أيام ويغلقون العديد من الطرق السريعة بالجرارات.