اعتبر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، كفيل بضمان الأمن العالمي.

وكتب دميتريييف عبر قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء: "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يغير العالم ويضمن الأمن والازدهار العالميين"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي 20 أغسطس، كشف دميترييف، أن القادة الأوروبيين يسعون بكل الطرق لعرقلة محادثات السلام الروسية الأمريكية، بالتستر وراء عبارات "انعدام الثقة" في روسيا.

وكتب دميترييف عبر قناته على تليجرام: يحاول القادة الأوروبيون بكل الطرق، عرقلة محادثات السلام واستئناف العلاقات الروسية الأمريكية، متسترين وراء عبارات انعدام الثقة بروسيا.

وفي 17 أغسطس، قال دميترييف: مؤيدي الصراع في أوكرانيا، يشعرون بالقلق من المحادثات المقبلة بين زيلينسكي و ترامب.