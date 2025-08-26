محكمة أمريكية ترفض دعوى رفعتها إدارة ترامب ضد قضاة في ماريلاند بسبب الهجرة

رفض قاض اتحادي اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد جميع القضاة الاتحاديين في ولاية ماريلاند بسبب أمر أصدره رئيس القضاة وأوقف الترحيل الفوري للمهاجرين الذين يتحدون إبعادهم.

وأيد قاضي المحكمة الجزئية توماس كولين طلب القضاة بإسقاط القضية.

وكان ترامب هو الذي رشح كولين للمنصب الاتحادي في عام 2020. وهو يخدم في المنطقة الغربية من فرجينيا، ولكن تم تكليفه بالإشراف على القضية لأنه تم تصنيف جميع قضاة ماريلاند الاتحاديين الـ15 كمتهمين، وهو ظرف غير عادي للغاية يعكس رد فعل الإدارة الجمهورية العدوانية ضد القضاة الذين يبطئون أو يوقفون سياساتها.