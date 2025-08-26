حزب الإصلاح البريطاني يتوعد المهاجرين بترحيل جماعي إذا فاز بالسلطة

قال نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني المتشدد في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه إذا فاز في الانتخابات المقبلة، فسيخرج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وسيحتجز ويرحل على الفور أي شخص يصل إلى البلاد بشكل غير قانوني، بمن فيهم الأطفال.

وعرض فاراج خططه في أعقاب الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب عبر القنال الإنجليزي، وبعد أسابيع من الاحتجاجات على استخدام الحكومة للفنادق لإيواء طالبي اللجوء.

وقال فاراج في مؤتمر صحفي: "إذا أتيت إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فسيتم احتجازك وترحيلك ولن يسمح لك أبدا بالبقاء، نقطة من أول السطر".

وأضاف: "المزاج في البلاد بشأن هذه القضية هو مزيج بين اليأس التام والغضب المتزايد"، مدعيا أن هناك الآن "تهديدا حقيقيا للنظام العام" إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وقال إن قضية "كيفية التعامل مع الأطفال هي أكثر تعقيدا بكثير"، لكنه أضاف: "النساء والأطفال، سيتم احتجاز الجميع عند وصولهم".

وعلى الرغم من أن حزب فاراج لا يملك سوى أربعة مقاعد من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، فقد اكتسب زخما من خلال استغلال الإحباط الشعبي من عجز الحكومات المتعاقبة عن خفض عدد المهاجرين الذين يأتون بالقوارب. وأشارت استطلاعات الرأي الوطنية إلى أن دعم حزب الإصلاح يعادل أو يفوق دعم حزب العمال الحاكم والمحافظين.

وكرر فاراج، الذي لطالما سعى إلى ربط مشاكل مثل الرعاية الصحية العامة والإسكان بوصول المهاجرين، موقفه بأن المملكة المتحدة "تتعرض لغزو" من قبل المهاجرين.

وقال إنه سيقدم سياسات لترحيل جماعي لمئات الآلاف من الأشخاص خلال السنوات الخمس الأولى من توليه الحكومة.

وأضاف أن حزب الإصلاح سيخرج من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وسيلغي أو "يعطل" جميع معاهدات الحقوق الأخرى لمنع جميع طلبات اللجوء وضمان ترحيل المهاجرين الذين يصلون دون إذن.

وقال فاراج إنه سيزيد من سعة مرافق الاحتجاز ويؤمن صفقات مع دول مثل أفغانستان وإريتريا وإيران لإعادة المهاجرين، دون تقديم تفاصيل.