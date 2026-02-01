وثائق إبستين الجديدة تتضمن اسم رئيس وزراء الهند

ورد اسم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وثائق جديدة نشرتها وزارة العدل الأمريكية، تتعلق بالملياردير جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات.

وذُكر اسم مودي في وثيقة مؤرخة في 9 يوليو 2017، حيث جاء فيها: "رئيس الوزراء الهندي مودي رقص وغنّى في إسرائيل لصالح رئيس الولايات المتحدة. كانا قد التقيا قبل ذلك ببضعة أسابيع. وقد أتى ذلك بثماره".

من جهة أخرى، أفاد تلفزيون "NDTV" الهندي بأن نيودلهي ردّت على ما ورد في الوثيقة، معتبرة أن تلك العبارات "لا تعدو كونها أفكارا تافهة صادرة عن مجرم مُدان".

وكانت زيارة مودي إلى إسرائيل في يوليو 2017 هي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل عام 1992.

والجمعة، أعلن نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.