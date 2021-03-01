رئيس وزراء بريطانيا: ندرس فرض إجراءات صارمة على مهربي البشر وتغليظ عقوبتهم

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حكومة بلاده تدرس فرض إجراءات صارمة على مهربي البشر الذين يجلبون المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الاثنين: "إنه أمر شنيع أن العصابات ومهربي البشر وهؤلاء البلطجية، مازالوا يعرضون حياة الناس للخطر كما هم، ويأخذون المال لمساعدة الناس على عبور القناة بواسطة زوارق غير صالحة للإبحار، مما يعرض حياتهم للخطر"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "بي. إيه ميديا" البريطانية.

وأوضح أن "ما سنفعله هو تغليظ العقوبات بكل تأكيد، بدون أي رحمة، ضد أي شخص متورط في هذا النوع من تهريب البشر عبر القناة والاتجار بهم."

وأضاف أن الحكومة البريطانية تعمل مع السلطات الفرنسية لمعالجة هذه القضية.