وزير النقل يبحث مع سفير الأردن التعاون المشترك وسبل دعم التجارة بين البلدين

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات في موانئ الوصول وتسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن ومنها إلى الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق وفتح أسواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق أفريقيا.



وأكد الجانبان - وفق بيان لوزارة النقل اليوم الاثنين - عمق العلاقة التي تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين المصري والأردني، كما أكدا ضرورة دعم التعاون المشترك في كافة المجالات.



وتطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث أشاد السفير الأردني بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في هذا المجال، معربًا عن رغبته في التعاون المشترك في مجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحب به وزير النقل الذي أكد أن هذا المعهد صرح تعليمي تدريبي ضخم يضاهي المعاهد الموجودة بالدول المتقدمة، وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب في هذا المجال.



وشدد الجانبان على أهمية البروتوكول الموقع بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي (سوبر چيت) من الجانب المصري وكلٍ من شركتي (جيت) الأردنية و(الوفود والمسافرين) العراقية الخاصة لتسيير خط نقل بري بين الدول الثلاث يبدأ من القاهرة مروراً بعمان وصولًا إلى بغداد والعكس؛ وذلك بسعر تذكرة للراكب مقدارها ١٣٠ دولارا شاملةً سعر العبّارة بين ميناءي نويبع والعقبة.



وأوضح الجانبان أن هذا الخط يهدف إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاث وحركة العمالة المصرية لهذه الدول، وكذا حركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر.



جدير بالذكر أن الحجز في مصر يتم من خلال شركة الاتحاد العربي "سوبر چيت" من خلال مكاتب الشركة المختلفة بأنحاء الجمهورية، كما أن كافة مواعيد الرحلات والاستفسارات متاحة على الموقع الإلكتروني لـ"سوبر چيت" على الرابط التالي Www.superjet.com.eg.