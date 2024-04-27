براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف عمرو أديب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، في اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

ونظرت القضية في يوم 18 نوفمبر الماضي أمام محكمة جنح العجوزة، وأصدرت المحكمة قرارها، بإحالة نظر الدعوى، إلى المحكمة المختصة، لعدم الاختصاص. كان الإعلامي عمرو أديب، أقام دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالسب والقذف والتشهير به والإساءة إليه بألفاظ خارجة، عبر قناة نادي الزمالك وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

- أحكام سابقة وقضايا أخرى

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وتحدد لها جلسة طعن أمام محكمة النقض والتي قضت بإيقاف العقوبة.

كما رفضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لغيابه عن الجلسة، وهناك مرحله أخرى في القضية وهى التقدم بطعن "المعارضة الاستئنافية" على الاستئناف.

ويذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).