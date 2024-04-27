الحوثيون يسقطون درون أمريكية في أجواء صعدة باليمن

عرضت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، مشاهد من إسقاط طائرة طائرة بدون طيار "درون" أمريكية في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي التابع للجماعة عبر منصة "إكس"، اطلعت عليه الأناضول، بعد ساعات من إعلان الجماعة "إسقاط طائرة بدون طيار درون أمريكية من نوع إم كيو 9 في أجواء محافظة صعدة" مساء أمس الجمعة.

وقالت الجماعة إن "الدفاعات الجوية (التابعة لها)، أسقطت طائرة أمريكية بصاروخ أرض- جو، أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة صعدة"، بحسب وكالة الأناضول التركية ط. ويظهر في مقطع الفيديو لحظة استهداف الدرون الأمريكية، ثم تظهر لقطات لما قال المتحدث في المقطع إنه حطام الطائرة بعد استهدافها.

وصعدة هي معقل جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014، وعدد من المحافظات اليمنية.

ومساء الجمعة، أعلنت الجماعة اليمنية "إسقاط طائرة بدون طيار (درون)أمريكية نوع "إم كيو 9" في أجواء محافظة صعدة، بصاروخ مناسب أثناء قيامها بتنفيذ أعمال عدائية". ولم يصدر تعقيب من واشنطن بهذا الشأن.

والخميس، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، إن قواته استهدفت 102 سفينة أمريكية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات درون سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.