الصحة العالمية: تخصيص لقاح أسترازنيكا لـ142 دولة عضوا بمرفق كوفاكس

أعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم الاثنين في جنيف أنها تتوقع بدء تخصيص لقاحات أسترازنيكا– أكسفورد المضادة لفيروس كورونا غدا وحتى نهاية مايو القادم ل(142) من الدول الأعضاء المشاركة في مرفق كوفاكس المخصص لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا وبخاصة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة الدولية بدء حملة التطعيم اليوم في أول دولتين في أفريقيا تتسلمان أول شحنتين من اللقاح وهما غانا وكوت ديفوار حيث تسلمت الأولى 600 ألف جرعة والثانية 504 ألاف جرعة من لقاح استرازنيكا – أوكسفورد أعلنت توقعها أن يتم تسليم ما يصل إلى 11 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا إلى البلدان خلال الأيام السبعة المقبلة.

وذكرت المنظمة أن عمليات التسليم للقاح تمثل بداية ما سيكون أكبر طرح عالمي للقاحات وأسرعها وأكثرها تعقيدا في التاريخ.. وأشارت إلى أن مرفق كوفاكس يهدف إلى تقديم ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية العام الجاري بما في ذلك 1.3 مليار جرعة على الأقل إلى 92 اقتصادا مؤهلة للحصول على الدعم من المرفق.

ومن جانبها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة يونيسيف لغرب ووسط أفريقيا مارى بويرير، في التقرير، أن بداية أكبر تلقيح في أفريقيا في التاريخ من خلال مرفق كوفاكس هي خطوة إلى الأمام في معركة القارة ضد فيروس كورونا.