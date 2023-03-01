مستشار زيلنسكي: قواتنا قد تنسحب من مدينة أرتيوموفسك إذا لزم الأمر

أكد ألكسندر رودنيانسكي، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، أنه لا يستبعد انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) حال الضرورة.

وأشار رودنيانسكي -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إلى أن "كييف لا تريد التضحية بالعسكريين عبثا"، لافتا إلى أنه "إذا لزم الأمر، فستتراجع القوات بشكل استراتيجي".

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن عدد الجرحي بين الأوكرانيين في المنطقة في ازدياد ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وكانت وسائل إعلامية غربية قد أفادت، في وقت سابق، بأن الوضع في مدينة أرتيوموفسك صعب للغاية على الأوكرانيين، وأسوأ بكثير مما تعترف به كييف، مشيرة إلى أن مدينة أرتيوموفسك ليست مدينة استراتيجية لكنها اكتسبت أهمية رمزية.

ميدانيا، أفاد مركز قيادة القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار من طراز شاهد (كاميكازي) الإيرانية الصنع والتي أطلقتها القوات الروسية الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إحنات -حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن "جميع طائرات شاهد الأربع تم تدميرها بقدرات مركز قيادة القوات الجوية"، موضحا أن طائرات الروسية المسيرة كانت تحلق من الاتجاه الشمالي.